Ideen und Lösungen für den Leichtbau

Um Entwicklung, Einsatz und Verarbeitung moderner Leichtbaumaterialien geht es beim Leichtbausymposium am 30. März in Detmold Igel

Am 30. März veranstaltet die Interessengemeinschaft Leichtbau (Igel) ihr insgesamt viertes Leichtbausymposium, in diesem Jahr im neu gestalteten Plenarsaal des Kreistages in Detmold. Im ersten Vortragsblock steht neben einer innovativen Bulli‐Küche aus Alu‐Dibond der Ultra‐Leichtbau‐Caravan »Travelino« von Knauss Trabbert im Mittelpunkt. Zur Sprache kommt außerdem das mit der Coldmelt‐Technology von Würth verbundene Interior aus hochfesten Lisocore‐Sandwichplatten von Lightweigt Solutions.

Auch die Hochschulen kehren wieder auf die Vortragsbühne zurück und werden ihrer Rolle als Ideengeber und Innovationstreiber im Leichtbau gerecht: Vom Einfluss der Topologie‐Optimierung auf den Designprozess von Leichtbauprodukten, über die besonderen Potenziale der Ressourceneffizienz in Produktion und Logistik, von aktuellen Entwicklungen rund um Papierwabenkerne im Innenausbau von Mobilien und Immobilien bis zur Verbindungstechnik im Möbelleichtbau reicht das Spektrum der Impulse aus Wissenschaft und Forschung.

Neben Beiträgen der Bauhaus‐Universität Weimar, der Technischen Universität Dresden und der Fernuniversität Hagen wird erstmals die patentierte Go.Fast‐Befestigungstechnik der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in ganzer Lösungsbreite dargestellt.

Im abschließenden dritten Vortragsblock geht es unter anderem um die Anlagentechnik zur Verarbeitung von modernen Leichtbauplatten. Außerdem messen sich universell einsetzbare Banova‐Leichtbauplatten aus Balsaholz messen mit dem Einsatz der speziellen 3D‐Core‐Technologie in Schiffsrümpfen und Fahrzeugböden.

Um auch über den Tag des Symposiums hinaus der Rolle als Informationsgeber für die Leichtbaukonstruktion im Möbel‐ und Innenausbau gerecht werden zu können, hat die Igel in einer gemeinsamen Aktion zahlreicher Mitgliedsunternehmen erneut 150 Leichtbau‐Musterkoffer für Berufsschullehrer und andere Multiplikatoren in Lehre und Ausbildung gepackt. Gegen eine Schutzgebühr von 10 Euro kann ein Koffer mit über 35 modernen Leichtbauwerkstoffen und umfassenden Leichtbauinformationen ab sofort bei der Igel‐Geschäftsstelle angefordert werden.