Hotspot am Rhein

Mit dem Messedoppel IMM Cologne/LivingKitchen ist Köln vom 16. bis 22. Januar 2017 wieder Schaufenster der internationalen Einrichtungs- und Küchenbranche.

Internationales Premiumdesign als zentrales Thema der IMM Cologne wird traditionell die Hallen 11.1 bis 11.3 unter der Überschrift Pure bespielen. In den Hallen 2.2 und 3.2 finden sich im Bereich Pure Editions Interior Designs und Produktkonzepte mit Editionscharakter. Auch die Installation »Das Haus« (vgl. Seite 18) ist hier verortet. Pure Textile in Halle 3.2 zeigt textile Raumgestaltung mit Premium-Stoffen, Pure Talents in Halle 3.1 experimentelles Design, Präsentationen von Ausbildungsstätten und die finale Auswahl zum Pure Talents Contest. In der Rubrik Pure Studios stellen sich in Halle 2.2 erstmals auch Netzwerke unabhängiger Designer und Designstudios vor. Damit ist Köln im Januar 2017 wieder ein Hotspot des etablierten wie experimentellen Möbeldesigns.

Weitere Ausstellungsbereiche sind internationale Wohn- und Schlafraummöbel (Hallen 2.1 und 3.1), Polstermöbel (Hallen 6 und 10.2), Moderne Wohn- und Schlafraummöbel, Massivholzmöbel, Tische und Stühle, Kindermöbel sowie Stilmöbel (Hallen 5.1 und 10.1), Matratzen, Schlafsysteme und Sonderbetten (Hallen 5.1 und 9) sowie Junges Wohnen, SB-Möbel, Schlafraummöbel und Kindermöbel (Hallen 7 und 8).

Wie in jedem zweiten Jahr wird im Januar 2017 die LivingKitchen wieder wichtiger Bestandteil des Messedoppels sein: Mehr als 200 Aussteller zeigen auf der größten zusammenhängenden Küchenmesse der Welt in den Hallen 4 und 5.2 Designtrends und technische Innovationen – an den Publikumstagen finden auch Kochevents statt. –JN

Steckbrief

Zur IMM Cologne und derKüchenmesse LivingKitchen präsentieren rund 1300 Aussteller vom 16. bis 22. Januar 2017 ihre aktuellen Produkte auf über 270 000 m2 Ausstellungsfläche. Davon entfallen über 42 000 m2 auf die LivingKitchen. Erwartet werden 150 000 Besucher aus mehr als 130 Ländern. Montag bis Donnerstag ist die Messe nur für Fachbesucher geöffnet, Freitag bis Sonntag sind Publikumstage.