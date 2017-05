Homag präsentiert Datenplattform Tapio

Homag hat heute in einer internationalen Online-Pressekonferenz die neue cloudbasierte Datenplattform Tapio vorgestellt. »Tapio« steht für die weltweite digitale Plattform für die Wertschöpfungskette in der Holzindustrie. Tapio vereint digitale Produkte für die gesamte Holzindustrie mit tausenden von Produktionsmaschinen und dem sehr vielfältigen Angebot von Material und Werkzeugen in einer IoT-Plattform (IoT = Internet of Things). Kurz gesagt: Diese digitale Plattform deckt die Wertschöpfungskette der Holzindustrie komplett ab.

Tapio kombiniert Know-how aus Maschinenbau, Service, Software und Consulting für Betriebe jeder Größe weltweit, um die Arbeit zu vereinfachen und die Produktivität und Qualität zu steigern. Das Ergebnis sind einheitliche Lösungen für verschiedenste Abläufe, die die individuellen Geschäftsprozesse effizienter, schneller und zuverlässiger gestalten als je zuvor.

Um die cloudbasierte Plattform mit digitalen Produkten und datenbasierten Dienstleistungenbetreiben zu können, wurde die Tapio GmbH mit Sitz in München gegründet. So wird der Nutzer von Tapio bei der Erschließung von Optimierungspotentialen im Produktions- und Vermarktungsprozess unterstützt.

Alle Maschinen der Homag, die ab der Ligna bestellt werden, sind bereit, Daten in die Cloud von Tapio zu liefern. Die »CloudReady Maschinen« verfügen über die notwendige Technologie, um sich mit der IoT-Plattform zu verbinden. Erste Tapio Produkte sind auf der Ligna live in Aktion zu sehen – dazu gehört beispielsweise der Live-Status einer Anlage und Meldungen von Maschinen. Diese können über eine frei verfügbare App von allen Besuchern auf der Messe unter die Lupe genommen werden.