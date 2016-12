Homag Cares: 8.000 Euro für einen guten Zweck

Scheckübergabe an Choice und das Uniklinikum Tübingen: (v. l.) Martin Zipprich, Ayleen Sälzer, Dorothee Depka, Christian Boll, Anne Deschner, Tanja Gray, Ulrike Pöhler, Ralf Armbruster (alle von Choice e.V.), Alexander Prokisch (Leiter Marketing Homag), Dr. Silke Schnell-Coopmans vom Universitätsklinikum Tübingen und Geschäftsführer Ulrich Schmitz Homag

Der Hersteller von Anlagen und Maschinen zur Holzbearbeitung, Homag, spendet den diesjährigen Erlös aus seiner Initiative »Homag Cares« an zwei soziale Einrichtungen in Baden-Württemberg.

Über einen Scheck von 4.000 Euro freute sich Ralf Armbruster, Vorstandsmitglied des Vereins Choice in Stuttgart. Ziel des Vereins ist die Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen. Ebenfalls 4.000 Euro nahm Dr. Silke Schnell-Coopmans in Empfang, die für das Universitätsklinikum Tübingen tätig ist. Unter anderem betreut sie dort Beratungsstellen für Tumorpatienten. Dazu gehört auch die psychosoziale Krebsberatung in Horb.

Übergeben wurde die Spende von Ulrich Schmitz, Geschäftsführer der Homag GmbH. »Wir freuen uns, dass wir mit unserer Spende bei zwei solch wichtigen und außerordentlichen Organisationen einen Beitrag leisten können.«

Das Geld der Initiative Homag Cares stammt aus dem Verkauf von bunten Kindermöbeln, Tischkickern, Kuckucksuhren, Weinständern und praktische Stehtischen mit integriertem Getränketablett. Diese Teile wurden bei den Maschinenvorführungen beim Homag-Treff im September produziert und anschließend verkauft.

Der erreichte Erlös von rund 4.000 Euro wurde von der Homag Group verdoppelt.