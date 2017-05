Homag bekommt eigenes Systemhaus

In der Homag Group wächst die Bedeutung von Beratungsleistungen und Software. Das neue Geschäftsfeld »Consulting und Software« trägt dem Rechnung Homag Group

Die Homag Group, Schopfloch, bündelt ihre Kompetenzen in den Bereichen Beratung und Software und will diese weiter ausbauen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen die Aktivitäten, Produkte und Mitarbeiter der Tochtergesellschaften Schuler Consulting und Homag eSolution, ergänzt um Softwareprodukte, im neuen, eigenständige Geschäftsfeld Homag Consulting und Software zusammengeführt.

Entstanden ist dadurch eines der weltweit größten Systemhäuser für Beratung und IT-Lösungen für die Möbelindustrie und das Handwerk mit über 90 Mitarbeitern in der Startphase. Die Homag Group will den Umsatz und Ertrag des neuen Geschäftsfelds in den nächsten Jahren signifikant steigern.

Uwe Jonas, Vice President und Leiter des neuen Geschäftsfelds, erklärt: »Unsere Kunden sind immer mehr an durchgängigen Lösungen interessiert. Das heißt, sie kaufen zunehmend keine einzelnen Maschinen oder Anlagen mehr, sondern die beste Gesamtlösung für ihre individuelle Anforderung.« Eine immer wichtigere Rolle spielten dabei die Bereiche Beratung und Software, so Jonas weiter.

Für den Vertrieb und Service ihrer Produkte will Homag Consulting und Software in enger Kooperation mit den bestehenden Vertriebs- und Servicegesellschaften und -partnern der Gruppe eine internationale Organisation aufbauen. Dafür werden mit lokalen Ressourcen regional Kompetenz-Zentren für Service und Support installiert.