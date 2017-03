Holzschweißen in der Praxis

Funktioniert das wirklich? Ja, tut es! Ein spezieller Druckluftnagler wird auf Holzbauteile angesetzt und schießt ohne Vorbohren Buchennägel ein. Aufgrund der Eintreibwärme verbindet sich das Lignin des Holznagels mit dem des Umgebungsholzes zu einer stoffschlüssigen Verbindung (»Holzschweißen«). Zu sehen war das auf der Messe Bau in München am Stand des Befestigungsspezialisten Beck. »LignoLoc« ist zum Patent angemeldet, für Einsatzzwecke im Holzbau gedacht und soll im zweiten Halbjahr 2017 am Markt erhältlich sein.