Holzbau-Thementage ergänzen Timba+

Mit zwei begleitenden Holzbau-Thementagen will der österreichische Messeveranstalter Reed Exhibitions, Salzburg, eine weitere Kern-Zielgruppe für die neue Fachmesse Timba+ gewinnen. In Kongress-Form wird an diesen beiden Tagen Holzbaubetrieben eine Informations- und Kommunikationsplattform geboten. Zudem werden praxisbezogene Lösungen vorgestellt. Mit der Bundesinnung für Holzbau, proHolz Salzburg und dem Holzcluster Salzburg hat sich Veranstalter kompetente Partner ins Boot geholt, die die Veranstaltung am 25. und 26. Januar 2018 fachlich und inhaltlich unterstützen.

Die Thementage sind thematisch in erster Linie auf die Interessen von Holzbauunternehmen ausgerichtet, aber auch Planer, Architekten, Bausachverständige von Gemeinden und Ländern sowie Vertreter von Baunebengewerben können vom Vortragsprogramm profitieren.

Die Timba+ findet vom 24. bis 27. Januar 2018 im Messezentrum Salzburg statt.