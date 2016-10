»Holz« in Basel: Volksfest mit hoher Besucherqualität

Vom 11. bis 15. Oktober 2016 drehte sich in der Messe Basel alles ums Holz. Die Besucherzahlen sind erfreulich und befinden sich auf Vormesseniveau: 33.626 Besucher nutzten den wichtigsten Treffpunkt der Holzbearbeitungsbranche, um sich über die neusten Trends und Innovationen aus den Bereichen Schreinerei, Innenausbau, Holzbau, Zimmerei, Industrie und Handel zu informieren. Auf rund 45.000 m2 präsentierten sich über 360 Aussteller zu den Themen Maschinen, Werkzeuge, Materialien und Zubehör.

Im Anschluss an die offizielle Eröffnung wurde der Innovationspreis 2016 vergeben. Über den ersten Platz freuen durfte sich in diesem Jahr die Ineichen AG aus Ermensee. Mit ihrer neuen Formatkreissäge »Unica Safe«, die bei Hautkontakt die Klinge innerhalb von Millisekunden zurückzieht, konnte sie die Jury überzeugen. Platz 2 sicherte sich die Firma Simonswerk mit dem Bandsystem »Variant SC« für Innentüren. Die Bronzemedaille ging an das platzsparende Wendesystem für Holzelemente »TW Flip« der Firma Technowood.

Die Rückmeldungen der Aussteller und erste Resultate der unabhängigen Besucherumfrage zeigen, dass die Holz ihre Rolle als führende Fachmesse für Gewerbe, Handel und Industrie der Holzbearbeitung in der Schweiz bestätigen konnte. Peter Eigenmann, OK-Mitglied der Holz und Geschäftsführer der Eigenmann AG, lobt die Besucherqualität, die auch in diesem Jahr sehr gut gewesen sei und sich durch die neuen Öffnungszeiten besser verteilt habe. »Es ist natürlich auch toll, dass die Stimmung bei den Besuchern so gut ist – die Holz hat fast schon Volksfestcharakter, sie ist für uns aber trotzdem eine sich lohnende Messe mit zahlreichen Abschlüssen und konkreten Anfragen«, so Eigenmann weiter.

Den Publikumspreis Schreiner Nachwuchsstar 2016 konnte Thomas Schmid aus St. Gallen für sich entscheiden. Hier wird jungen Schreinern eine besondere Bühne geboten. Erneut wurden rund 100 Exponate von Jungschreinern aus der Deutschschweiz, der Romandie, Süddeutschland und dem Vorarlberg an der Holz ausgestellt. Schmid überzeugte das Publikum mit einem Salontisch aus Birnbaumholz. Den zweiten und dritten Platz sicherten sich die beiden Luzerner Florin Stettler und Marcel Koch. Die drei Bestplatzierten erhalten Preise im Wert von 2.500, 2.000 und 1.500 Franken.

Die nächste Holz findet vom 15. bis 19. Oktober 2019 in Basel statt.