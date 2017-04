Hochschule Rosenheim gratuliert Gerhard Schuler

Alle gratulieren zum Gerhard Schuler zum 90. Geburtstag: Studierende, Mitarbeiter und Professoren der Fakultät für Holztechnik und Bau in Rosenheim

Studierende, Mitarbeiter und Professoren der Fakultät für Holztechnik und Bau haben sich am 1. April auf dem Gerhard-Schuler-Platz versammelt, um dem Namensgeber dieses Platzes zum 90. Geburtstag zu gratulieren.

»Wir alle wünschen unserem Ehrensenator Gerhard Schuler zu seinem Geburtstag alles erdenklich Gute, verbunden mit dem Wunsch für ein weiterhin glückliches und gesundes Leben«, so Prof. Thorsten Ober, Dekan der Fakultät für Holztechnik und Bau.

Als ehemaliger Student, Ehrensenator und Honorarprofessor ist Gerhard Schuler der Hochschule bereits ein Leben lang verbunden. Er ist Mitbegründer der Maschinenbaufirma Homag (Schopfloch). Der Jubilar war von Anfang an Geschäftsführer und nach der Umwandlung in eine AG bis 1999 Vorsitzender des Vorstandes der Homag AG und übernahm danach den Vorsitz im Aufsichtsrat. Von 2006 bis 2015 war er dort Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates.

Seit 1975 war Schuler Mitglied des Industriebeirates an der Technikerschule Rosenheim und seit 1981 Mitglied des Fakultätsbeirates an der Fakultät Holztechnik und Bau der Hochschule Rosenheim. Außerdem war der Jubilar 25 Jahre lang als vereidigter Sachverständiger für Holzverarbeitung und Holzbearbeitungsmaschinen tätig. 1997 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.