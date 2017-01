Hochschule Rosenheim ernennt Peter Astner zum Honorarprofessor für Baurecht

Der Präsident der Hochschule Rosenheim Heinrich Köster hat Peter Matthias Astner aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistungen im Bereich des Bau- und Architektenrechts und seines langjährigen Engagements in der Lehre zum Honorarprofessor für das Lehrgebiet Baurecht an der Hochschule Rosenheim ernannt.

Astner ist seit 1995 als Rechtsanwalt in Rosenheim tätig, seit 2013 als Partner in der Kanzlei Möller Astner Funk Friedel & Hermann. Er gilt als ausgewiesener Spezialist im Bau- und Architektenrecht. Mit der Hochschule Rosenheim ist Astner seit über 10 Jahren als Lehrbeauftragter an der Fakultät für Holztechnik und Bau sowie in den Weiterbildungsangeboten Academy for Professionals (afp) verbunden.