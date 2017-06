Hilti bleibt auf Wachstumskurs

Die Hilti-Gruppe aus Schaan in Liechtenstein setzt auch 2017 ihren Wachstumskurs fort. Der Umsatz der ersten vier Monate stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um 4,9 Prozent. Das Umsatzwachstum in Lokalwährungen lag bei 4,8 Prozent. Bereinigt um den Verkauf des Solarunternehmens Unirac nahm der Umsatz in Schweizer Franken um 6,1 Prozent zu.

Stark zulegen konnten die Regionen Nordamerika sowie Osteuropa/Mittlerer Osten/Afrika. In Europa erzielte die Hilti-Gruppe ein solides Wachstum von 5,5 Prozent, während die Region Asien/Pazifik eine Zunahme um 2,6 Prozent verbuchen konnte. Erfreulich für das Unternehmen ist auch die Umsatzsteigerung von 7,6 Prozent in Lateinamerika, besonders vor dem Hintergrund der anhaltenden Wirtschaftskrise in Brasilien.

»Nach einem verhaltenen Start ins Jahr sehen wir seit zwei Monaten wieder deutlich mehr Dynamik in unserem Geschäft. Unser Ziel für 2017 bleibt ein leicht höheres Umsatzwachstum als im Vorjahr. Zudem setzen wir unseren Investitionskurs fort mit Fokus auf unser Produktportfolio und die Vertriebskapazitäten«, erklärt CEO Christoph Loos.