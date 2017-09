High-Tech erleben beim Fachhändler

Unter das Motto »Effizienz steigern – Kosten sparen« stellt Braun seine traditionelle Hausmesse, die in diesem Jahr vom 24. bis zum 26. November in Geretsried stattfindet. Zusammen mit renommierten Maschinen- und Werkzeugherstellern aus dem In- und Ausland präsentiert das Fachhandelshaus technischen Innovationen sowie Trends und Entwicklungen in der Holzbearbeitung.

CNC-Bearbeitungstechnik bildet einen Schwerpunkte auf der Ausstellung – von der extrem kompakten und flexiblen Maschine für die Möbel- und Korpusbearbeitung bis zum 5-Achs-Nesting-Bearbeitungszentrum. Als besonderes Highlight soll bei praktischen Demonstrationen einfache Bedienung der Maschinen-Software herausgestellt werden.

Ergänzend wird zusätzlich auf breitem Raum modernste Technik zum Sägen und zum Kantenanleimen präsentiert. Außerdem wird der Entwicklungsstand bei Standard- und Spezialmaschinen vorgestellt. Eine große Anzahl von Neuentwicklungen bei Handmaschinen, Kleinmaschinen, Elektrowerkzeugen und bei Drucklufttechnik wird ebenfalls in Geretsried zu sehen sein – ebenso wie kleine pfiffige Helfer, die die tägliche Arbeit effizienter und sicherer gestalten.

Einen weiteren Schwerpunkt wird das Thema Entsorgung mit Späneabsaugungsanlagen, mobilen Entstaubern, Abfall-/Holzzerkleinern, Brikettierpressen, Werkstattöfen, automatischen Holzfeuerungen sowie mit Farbnebelabsaugungen bilden. Holztrockner für das Handwerk, die effizient und preiswert arbeiten, runden die Ausstellung ab.

Die aktuelle Auswahl an Gebrauchtmaschinen kann während der gesamten Hausmessezeit besichtigt werden.