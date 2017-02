Heinrich Sagel feiert 80. Geburtstag

Sein Lebenswerk ist die Vauth-Sagel-Gruppe: Heinrich Sagel ist am 9. Februar 80 Jahre alt geworden Vauth-Sagel

Der erfolgreiche Unternehmer und Förderer Heinrich Sagel hat am 9. Februar seinen den 80. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seinem Schwiegervater Hermann Vauth gründete Sagel 1962 die Unternehmensgruppe Vauth-Sagel. Über die Jahrzehnte wuchs diese zu einem weltweit agierenden Konzern.

Als zweitgeborener Sohn des Landwirtes Heinrich Sagel schloss der spätere Unternehmer sein Studium des Landbaus und der Landmaschinentechnik an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA) als Agraringenieur und Maschinenbautechniker ab. Mit diesen Grundkenntnissen machte er sich als junger Mann nach dem Abschluss der Höheren Handelsschule 1960 mit einer eigenen Handelsagentur in Meschede selbstständig. Zwei Jahre später gründete er nach der Heirat mit Annemarie Vauth gemeinsam mit seinem Schwiegervater Hermann Vauth die Firma Vauth-Sagel KG in Brakel-Beller.

Der erste Erfolg des damals noch jungen Unternehmens war ein Produkt für die Lebensmittelindustrie und die Milchwirtschaft: Sogenannte Käsehorden sind Drahtgestelle, die bei der Reifung von Käse zum Einsatz kamen. Mit dieser Produktion entstand spezielles Wissen über die Drahtverarbeitung, das sich auch für andere Branchen nutzen ließ: vom Kühlschrankrost über Gitter für Fernsehantennen bis hin zu den eigenen Drahtfunktionsteilen für die Küche. Die Draht- und Blechverarbeitung mit Kunststoffüberzug bildete das Fundament für den unternehmerischen Erfolg von Vauth-Sagel.

1987 traten mit Heinz Otto und Thomas die ersten der fünf Söhne des Ehepaares Annemarie und Heinrich Sagel in das Unternehmen ein. 1994 kam Claus Sagel dazu, 2003 folgten Peter und Prof. Dr. Martin Sagel. Mit der Übergabe der operativen Tätigkeit an die nächste Generation gewann Sagel Zeit, sich seinen außerberuflichen Interessen zu widmen: der Sportförderung und der Jagd.