Hawa und Eku vollziehen Fusion

Hawa und Eku bleiben als Sortimentsmarken bestehen, sie sind seit Jahresbeginn aber keine eigenständigen Unternehmen mehr. Die beiden gleichnamigen Schwesterunternehmen haben sich zum 1. Januar, wie angekündigt, zur Hawa Sliding Solutions AG zusammengeschlossen und agieren jetzt unter einer gemeinsamen Führung. Beide Schweizer Standorte, Mettmenstetten und Sirnach, bleiben erhalten.

Wie die aktuellen Zahlen zeigen, findet die im April letzten Jahres angekündigte Fusion vor dem Hintergrund einer guten wirtschaftlichen Entwicklung zweier grundsolider Firmen statt. Der von 238 Mitarbeitern erwirtschaftete konsolidierte Gruppenumsatz 2016 ist um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 70,6 Mio Schweizer Franken gestiegen. Ein zweistelliges Plus in Nordamerika hat dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Die Tendenz in Europa war weiterhin stagnierend.

Mit der durch die Fusion gewonnenen Sortimentsbreite und -tiefe soll das internationale Wachstum des Schweizer Premiumanbieters für Schiebelösungen nachhaltig gesichert werden. Die Unternehmensleitung bleibt in den bewährten Händen von Gregor und Heinz Haab, den Söhnen der Firmengründer. Sie werden in der Geschäftsleitung von Bereichsleitern aus den beiden bisherigen Schwesterunternehmen unterstützt.