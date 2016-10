Hausmesse bei Dr. Keller in Mannheim

Unter dem Motto »Technische Glanzpunkte des Jahres« präsentiert Dr. Keller auf seiner Hausmesse in Mannheim vom 11. bis zum 13. November die Neu- und Weiterentwicklungen des Jahres in der Branche. Im Mittelpunkt der Maschinentechnik steht die komplette Plattenbearbeitung mit Maschinen aus der Homag-Group, mit dem Spezialthema Nullfuge beim Kantenanleimen. Am Freitag (11. November) findet hierzu ein spezieller »Nullfugentag« mit umfassender Information und Demonstration statt.

In der CNC-Technik steht einmal mehr die »Venture 115« mit Freestyle-5-Achstechnik im Focus, ein CNC-Bearbeitungszentrum speziell für das Handwerk, das sich seit seiner Premiere auf der Holz-Handwerk 2016 einer starken Nachfrage erfreut. Im Bereich der Oberflächentechnik wird die technisch aktuelle Schleiftechnik von Bütfering und Heesemann zu sehen sein. Wie immer kommen auch die bewährten Klassiker nicht zu kurz.

Die Angebotsbreite der Freiburger Handelshauses für die Holzbearbeitung umfasst darüber hinaus auch das gesamte Maschinenumfeld, wie die Steuerungs- und Konstruktionssoftware, die Maschinenwerkzeuge und nicht zuletzt betriebsindividuelle, die Umwelt und den Menschen schonende und effektive Entsorgungslösungen.

Weitere wichtige Themen sind das Dienstleistungsangebot, von der Konzipierung produktionstechnisch und wirtschaftlich effizienter Fertigungslösungen, über Energiesparkonzepte, passende Finanzierungslösungen bis hin zum unverzichtbaren technischen Support.

Der Werkzeugbereich für Montage und Werkstatt ist traditionell sehr breit vertreten. An zahlreichen Testständen zeigt der Händler sein umfangreiches Premium-Programm für den Handwerksprofi. Das umfangreiche Angebot der Gebrauchtmaschinen-Abteilung rundet die Fachschau ab.