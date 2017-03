Handwerk bleibt auf Wachstumskurs

Der Start in das Jahr 2017 ist dem deutschen Handwerk gut gelungen. 68,4 Prozent und damit die überwiegende Mehrzahl der knapp 1.300 befragten Betriebe gab der aktuellen Geschäftslage die Noten »sehr gut« oder zumindest »gut«. Die Stimmungslage befindet sich somit weiter auf einem Rekordhoch und ist noch etwas besser als vor Jahresfrist, so eine aktuelle Untersuchung des Verbands der Vereine Creditreform.

Vor allem aufgrund der kräftigen Binnennachfrage setzte sich der Wachstumskurs hierzulande fort. Das Fundament der guten Konjunktur bildeten erneut die baunahen Handwerke. Auch das Kfz-Gewerbe meldete eine merklich verbesserte Geschäftslage.

Ein Drittel der von Creditreform befragten Betriebe erzielte einen höheren Umsatz als im letzten Frühjahr und 54,5 Prozent verbuchten zumindest einen stabilen Umsatz. In einigen Bereichen gab es aber mehr Meldungen von Betrieben, die Umsatzeinbußen verzeichneten, so beispielsweise im Nahrungsmittelgewerbe und im Handwerk für personenbezogene Dienstleistungen.

Die Preise für Handwerkerleistungen sind aufgrund der guten Auftragslage indes gestiegen. 43,2 Prozent der Befragten haben höhere Angebotspreise durchsetzen können, Preissteigerungen gab es vor allem im Ausbaugewerbe. Die Hälfte der Handwerker wird im nächsten halben Jahr Preiserhöhungen vornehmen.

Der Beschäftigungsaufbau im Handwerk hat sich in den letzten zwölf Monaten fortgesetzt. 27,8 Prozent der Betriebe haben das Personal aufgestockt – ein höherer Anteil als in der Vorjahresumfrage. Mini-Jobs sind auch im Handwerk weiter gefragt. In gut einem Fünftel der Betriebe sind zuletzt solche Stellen entstanden. Weitere 12,5 Prozent der Befragten planen, Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis einzustellen.

Die Geschäftsaussichten im Handwerk sind weiterhin sehr positiv. 36,4 Prozent der Betriebe und damit sogar mehr als im Vorjahr rechnen mit steigenden Umsätzen. Nur wenige sind skeptisch und erwarten Umsatzeinbußen. Deutlich günstiger als vor Jahresfrist schätzte das Kfz-Gewerbe die weitere Umsatzentwicklung ein.