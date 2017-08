Häcker Küchen baut in Venne

Das neue Werk von Häcker Küchen entsteht in der Nähe des Hauptsitzes in Rödinghausen Häcker

Häcker Küchen wird sein neues Werk in Venne/Ostercappeln errichten. Der Spezialist im Bereich Küchenmöbel verzeichnet seit Jahren eine überaus erfolgreiche Geschäftsentwicklung und vergrößert mit dem Neubau seine Kapazitäten. Der Neubau wird in der Nähe zum Hauptsitz in Rödinghausen realisiert und ist die größte Investition der Unternehmensgeschichte. Errichtet wird eines der modernsten Werke für hochwertige Küchenmöbel, in dem mehrere hundert qualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Ein zeitnaher Baubeginn ist vorgesehen.

»Wir sind in Venne sehr positiv aufgenommen worden. Diese Freundlichkeit und Fairness hat uns sehr gefallen. Es war stets ein wertschätzender und konstruktiver Umgang miteinander«, sagt Jochen Finkemeier, geschäftsführender Gesellschafter bei Häcker.

Im Jahr 2016 erzielte Häcker Küchen rund 10 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr und konnte in den letzten zwei Jahren den Gesamtumsatz um mehr als 100 Millionen Euro steigern. Dieses starke Wachstum wird sowohl im Inland als auch in den Exportmärkten erwirtschaftet. Seit Anfang des Jahres 2017 hat Häcker Küchen weitere 100 neue Mitarbeiter eingestellt und ist somit einer der größten Arbeitgeber in der Region. Auch 2017 wird mit einem deutlichen Umsatzwachstum bei Häcker Küchen gerechnet.