Gute Vorzeichen für Ligna 2017

Sechs Monate vor dem Start der Messe für Maschinen, Anlagen und Werkzeuge, Ligna, melden die Veranstalter, die Deutsche Messe, Hannover, und der VDMA Holzbearbeitungsmaschinen, Frankfurt, gute Vorzeichen: 90 Prozent der Ausstellungsfläche sind zur kommenden Ligna vom 22. bis zum 26. Mai 2017 bereits belegt.

»Die Ligna ist auf Erfolgskurs. Gegenüber dem gleichen Zeitpunkt im Jahr 2014 ist die aktuelle Flächenbelegung deutlich höher«, sagte Christian Pfeiffer, Leitung Ligna bei der Deutschen Messe. Zur kommenden Veranstaltung habe man gemeinsam mit dem VDMA und den Ausstellern an einem Flächenkonzept gearbeitet, das die Veränderungen in den Technologieanwendungen von Industrie und Holzhandwerk berücksichtige. Dieses Konzept sei voll aufgegangen, so Pfeiffer weiter. Die Reaktionen der Aussteller auf die Veränderungen in der Hallenstruktur seien durchweg positiv und gingen mit erheblichen Flächenvergrößerungen zum Beispiel von Biesse, Bürkle, Cefla, Felder, Ima, SCM oder Unimak einher.

Wiederkehrer und Erstaussteller tragen ebenfalls zur guten Stimmung bei den Veranstaltern der Ligna bei: Festool ist 2017 gleich mit zwei Ständen wieder dabei. RS Wood aus Italien, Aigner-Werkzeuge aus Österreich oder Vector Systems aus Neuseeland sind einige Namen, die sich erstmalig zur Messe 2017 angemeldet haben. Bei der Oberflächentechnik sind viele international bedeutende Aussteller wie Intergroup Plastik aus der Türkei, Unison aus Polen oder auch IVM Chemicals aus Deutschland zur kommenden Ligna das erste Mal dabei.

Auch die Angebotsbereiche Holzwerkstoffherstellung, Energie aus Holz sowie die Sägewerkstechnik sind mit den Marktführern der Branche, Wiederkehrern und Erstausstellern gut belegt. Zu den Wiederkehrern zählen hier beispielsweise Akzo Nobel, aus Hilden, Steinbach, Brüninghaus Verpackungssysteme, Heizomat oder Itipack aus Italien sowie namhafte Erstaussteller wie Scheuch Ligno, Mehrnbach-Österreich, Rotodecor aus Deutschland oder Signode Industrial Group aus Täby in Schweden.

Im Mittelpunkt der kommenden Ligna stehen intelligente Konzepte für die vernetzte Fertigung über alle Prozessschritte hinweg. Daneben geht es auf der Ligna 2017 um Highlights wie »Processing of Plastics and Composites«, Trainings für Tischler, Schreiner, Zimmerer und Montagebetriebe, den »Wood Industry Summit« oder den Marktplatz »Fibers in Process@Ligna«.

Zur wichtigsten Messe für Maschinen, Anlagen und Werkzeuge für die Holzbe- und -verarbeitung erwarten die Veranstalter wieder rund 1.500 Aussteller, davon mehr als die Hälfte aus dem Ausland.