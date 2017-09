Gruppe Einz kooperiert mit Garant

Ab 1. Januar 2018 wird die 2008 ins Leben gerufene Gruppe Einz aus Trier ihren Warenbezug über die Garant Gruppe in Rheda-Wiedenbrück abwickeln. Ende Juni hatten die beiden Unternehmen einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichnet, der nach dem Feintuning jetzt vom Modul Wohndesign bei Garant angekündigt wurde.

Das Modul mit seinen derzeit 95 Handelspartnern und 101 Häusern stärkt durch die Kooperation mit der Gruppe Einz, in der 12 Handelspartner mit ihren 17 Häusern zusammengeschlossen sind, seine Einkaufskompetenz im hochwertigen Bereich. Die Gruppe Einz beendet gleichzeitig zum Jahresende ihre bisherige Kooperation mit dem GfM-Trend Möbeleinkaufsverband.

Synergieeffekte erwarten beide Vertragspartner in der Zusammenarbeit im Einkauf, Marketing, Sortimentsgestaltung und Möbeldesign sowie in der Abstimmung der kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen Dienstleistung.

Die Gruppe Einz bezeichnet sich selbst als exklusive Gruppe von High-Class-Einrichtern. Initiatoren und treibende Kräfte sind die Häuser Fesser-Einrichtungen in Trier und Bühler-Einrichtungen in Friesenheim. Marc Fesser ist Alleingeschäftsführer der Anfang 2015 gegründeten Einz Service GmbH, die die in ihrer Gruppe zusammengeschlossenen Häuser betreut und berät. Weitere Mitglieder sind Stelzer Möbel in Kelkheim und Woytschaetzky in Aachen, die als Mitglieder zu Garant Wohndesign gehören. Acht weitere Namen kommen hinzu. Es sind Marks, Hamburg, Grett, Gütersloh, Vianden, Köln, Walkembach, Bad Honnef, Interia, Kaiserslautern, Heide und Bechthold, Frankfurt, Schneider, Fellbach und Stuttgart, und Woerner, Waldkirch.