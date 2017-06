Großer NRW-Branchentreff wieder in Bochum

Alle zwei Jahre wird Bochum zur Hauptstadt des nordrhein-westfälischen Tischlerhandwerks: Am 8. und 9. September 2017 öffnet der Bochumer RuhrCongress zum vierten Mal seine Türen für den Treffpunkt Tischler NRW. Das große Branchentreffen bietet allen Tischlereiinhabern, Angehörigen und Mitarbeitern auch in diesem Jahr reichliche Inspirationen, Gelegenheiten zum Austausch unter Gleichgesinnten, fachliches Know-how sowie Ideen für die Werkstatt und das Büro. Zum Treffpunkt Tischler NRW sind alle Tischlereiinhaber, Angehörige und Mitarbeiter herzlich eingeladen.

Herzstück des speziell auf das Tischlerhandwerk zugeschnittenen Programms ist der Marktplatz mit wichtigen Zulieferern. Auf einer kompakten Fläche werden sie ihre Materialien, Oberflächen, Beschläge, Maschinen und vieles mehr vorstellen und Zeit für alle Fragen haben. Eine große Sonderausstellung widmet sich in diesem Jahr dem Thema Handmaschinen – mit praktischen Vorführungen und Tipps.

An beiden Tagen können die Besucher aus insgesamt 16 verschiedenen Workshop-Themen wählen und sich dabei unter anderem über Lasertechnologie, Baurecht, Ladungssicherung und Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit informieren. Entscheidungsfindung und Fairplay: Den Auftakt zum Treffpunkt macht am 8. September der ehemalige Bundesligaschiedsrichter Lutz Wagner mit einem Impulsvortrag.

Wie bereits vor zwei Jahren wird es auch 2017 ein besonderes Angebot für Auszubildende geben – unter anderem mit einem Gestaltungs- und einem Karriereforum. Der Samstag steht unter der Überschrift »Montage« und bietet mit speziellen Workshops und Vorträgen insbesondere für Mitarbeiter aus den Betrieben ein zusätzliches und interessantes Programm. Die Verleihung des Alfred-Jacobi-Preises, die in den vergangenen Jahren den Schlusspunkt des Treffpunktes gesetzt hat, wandert in diesem Jahr auf die große Bühne innerhalb der Abendveranstaltung. Neben den fachlichen Informationen kommt mit einem bunten Rahmenprogramm und Kabarett am Abend auch die Unterhaltung nicht zu kurz.