Grass setzt auf neue Führungsmannschaft

Der Vorarlberger Beschlägehersteller Grass hat seine Geschäftsführung neu aufgestellt. Durch den Personalschnitt sollen aktuelle Markterfolge nachhaltig gesichert werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Thomas Zenker, bisher Werksleiter in Götzis, übernimmt ab sofort den Geschäftsbereich »Operations« und wird Sprecher der Geschäftsführung. Thomas Müller verantwortet als Geschäftsführer künftig die Entwicklung des Produktsortiments. Neuer Leiter für interne Services wird André Stiller. Der bisherige Geschäftsführer Christoph Walter verlässt das Unternehmen.

Der 50-Jährige Zenker leitete bisher den Produktionsstandort in Götzis. Er will im Unternehmen die Abstimmung zwischen den einzelnen Standorten vorantreiben, Grass als Gruppe stärken und so die Potenziale besser nützen. Die hervorragende Auftragslage sei derzeit gleichzeitig eine Herausforderung für die Produktion, die nur gemeinsam zu schaffen sei, so das Unternehmen.