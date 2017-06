Gesundheitsbewusst und nachhaltig arbeiten

»Rundum nachhaltig und gesundheitsbewusst – so geht modernes Schreinerhandwerk«: Unter dieser Überschrift steht die Fachtagung am 6. Juli im SSB Veranstaltungszentrum Waldaupark in Stuttgart. Sie bietet qualifizierten Fachbetrieben für Gesundes Wohnen sowie allen am Thema Wohngesundheit und Nachhaltigkeit interessierten Schreinerbetrieben, die Möglichkeit sich auf den neuesten Stand zu bringen.

Im Tagungsprogramm geht es um Fragen zu nachhaltigen und gesundheitsbewussten Lösungen im Arbeitsalltag. Dazu gehören konstruktive Möglichkeiten um Schadstoffe bei der Montage zu vermeiden ebenso wie nachhaltige, ökologische und gesunde Materialien zu verwenden. Zur gesundheitlichen Bewertung von Schimmelpilzen sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, die individuell betrachtet werden müssen. Alle reden von Elektromobilität, Bund und Länder fördern Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur und unterstützen Projekte. In der Praxis treten viele Fragen auf, die bei dieser Veranstaltung beantwortet werden.

Die Fachtagung wird vom Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg und dessen Umweltgemeinschaft veranstaltet. Unterstützt wird sie vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.