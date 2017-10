Generationswechsel bei Nestro

Paulus Nettelnstroth und sein Sohn Robert schneiden auf der Ligna die große Jubiläumstorte an Nestro

Im Jahr des 40. Firmenjubiläums hat der Gründer der Nestro Lufttechnik Paulus Nettelnstroth die Geschäftsführung an seinen Sohn Robert übergeben. Damit bleibt der Hersteller von Absaug- und Filteranlagen fest in Familienhand. »Es gibt keinen besseren Zeitpunkt zur Übergabe der Geschäfte an meinen Sohn: Wir feiern 40 Jahre Nestro, das Unternehmen ist gesund, der Auftragseingang verzeichnet deutlich zweistellige Zuwachsraten und Robert ist mit allen Betriebsabläufen bestens vertraut«, erklärt Paulus Nettelnstroth.

Die Übergabe der Geschäftsführung der erfolgte mit Wirkung zum 14. September Daneben befinden sich auch die polnischen Schwestergesellschaften in den Händen von Robert Nettelnstroth. Bereits im August 2015 wurde er zum Geschäftsführer der Nestro PPHU Sp. z o.o., der Netecs Sp. z.o.o. sowie der Elektromatik Sp. z.o.o., alle in Stare Olesno (Polen) berufen. Zudem war im September 2016 dort auch Hauptanteilseigner geworden.