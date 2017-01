Generationswechsel bei Danzer

Der globale agierende Laubholzspezialist Danzer kündigt Veränderungen in seinem Management an. Nach 21 Jahren im Unternehmen geht Olof von Gagern (65) in den Ruhestand. Sein Nachfolger als CEO von Danzer Veneer Europe wird Rudi Heinzelmann (57). Ulrich Grauert (51) wird die Funktion als CEO der Interholco AG übernehmen.

In Zukunft werden die Marken Danzer und Interholco unabhängig voneinander agieren: Danzer konzentriert sich auf Laubholz aus gemäßigten Klimazonen – Interholco wird seinen Fokus im Bereich Tropenwaldwirtschaft und als führender Produzent von Tropenholz haben.

Die Managementveränderungen bei Danzer wurden seit längerem vorbereitet. Heinzelmann und Grauert waren bereits als COO für Danzer Veneer Europe und Interholco tätig. Heinzelmann trat 1984 bei Danzer ein und arbeitete in verschiedenen Funktionen unter anderem Vertrieb, Beschaffung und Produktmanagement. Grauert begann 1993 bei der Interholco AG in der Schweiz. In Afrika geboren, verbrachte er sein gesamtes Berufsleben in der Laubholzindustrie.

Interholco arbeitet seit 1964 in Afrika und ist die Muttergesellschaft der IFO (Industrie Forestière d’Ouesso) in der Republik Kongo. Diese Interholco-Tochter verwaltet die größte zusammenhängende Forstkonzession in den Tropen (1,16 Millionen Hektar), die vom Forest Stewardship Council® (FSC) zertifiziert ist.

Alle Danzer-Aktivitäten mit Schwerpunkt auf Laubholz aus gemäßigten Klimazonen werden unter der Marke Danzer konsolidiert; dazu zählen Danzer Veneer Americas, Danzer Veneer Europe, Danzer UK, Danzer Specialty Division, Bradford Forest und Interforest Lumber. Danzer investiert in Europa und Nordamerika in innovative und neue Technologien, um die Ressourceneffizienz zu steigern und den wertvollen Rohstoff Laubholz besser zu nutzen.