Generationswechsel an der Spitze von Tischler NRW

Dr. Johann Quatmann wird als Nachfolger von Dieter Roxlau neuer Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes Tischler NRW. 84 Delegierte wählten bei der Mitgliederversammlung am 5. November in Bochum den 42-jährigen Juristen und Tischlermeister einstimmig an die Spitze. Er tritt am 1. Januar 2017 die Nachfolge von Roxlau an. Nach 35 Jahren in Diensten des Fachverbandes – davon 24 als Hauptgeschäftsführer – verabschiedet sich der 67-Jährige in den Ruhestand.

Die Berufslaufbahn von Quatmann besteht aus einer nicht ganz alltäglichen Kombination. Nach dem Abitur und der Ausbildung zum Tischler arbeitete der gebürtige Oldenburger einige Jahre als Tischlergeselle in Italien und absolvierte seine Meisterausbildung an der Holzfachschule in Bad Wildungen. Im Jahr 2002 nahm er ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Münster auf. Der Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kriminalwissenschaftlichen Institut und dem Referendariat schloss sich eine Stelle als Abteilungsleiter für die Innungsverwaltung bei der Kreishandwerkerschaft in Münster an. 2013 folgte der Wechsel in die Rechtsabteilung der Handwerkskammer Münster.

Auf der Suche nach einem Nachfolger Roxlau wurde der Vorstand auf Quatmann aufmerksam. Bereits im Februar 2016 stieß er als Kandidat für die Nachfolge des Hauptgeschäftsführers zum Fachverband Tischler NRW und kümmerte sich seitdem unter anderem um ein Projekt rund um das Thema Betriebsnachfolge. Ebenso nutzte er die Zeit, um sich zusammen mit Dieter Roxlau intensiv auf die Aufgaben als Hauptgeschäftsführer vorzubereiten. »Ich kann von der langjährigen Erfahrung nur profitieren«, sagt der 42-Jährige. Der Fachverband sei insgesamt sehr gut aufgestellt und daran solle sich auch in Zukunft nichts ändern, so Quatmann weiter.

Am 11. November 2016 wurde der bisherige Hauptgeschäftsführer Dieter Roxlau in den Ruhestand verabschiedet – die offizielle Übergabe an seinen Nachfolger erfolgt zum 1. Januar.