Gauck besucht Egger-Werk in Wismar

Geschenk der Egger-Lehrlinge an den scheidenden Bundespräsidenten Joachim Gauck: ein selbstgemachtes Bild der Silhouette des Werkes in Wismar Egger

Zum Abschluss seiner Amtszeit hat Bundespräsident Joachim Gauck am 15. März das Werk des Holzwerkstoffherstellers Egger in Wismar besucht. Auf dem Programm standen ein Besuch des neuen Ausbildungszentrums sowie eine Besichtigung der modernen Fußbodenfertigung. Fokusthemen waren die Lehre bei Egger und die Gewinnung der Fachkräfte von morgen. Zudem wurde der Bundespräsident über die Entwicklung neuester Fertigungstechnologien und die innovativen Produkte für die Kollektionen 2018 informiert. Derzeit investiert der österreichische Holzwerkstoffhersteller umfangreich in neue Veredelungslinien im Bereich Fußboden am Standort Wismar.

Die Besuche des Bundespräsidenten zum Ende seiner Amtszeit stehen in der Tradition der Reihe »Verantwortung vor Ort – Engagement in den Kommunen«. In diesem Rahmen informiert sich der Bundespräsident bei regionalen Besuchen darüber, wie aktuelle Herausforderungen in den jeweiligen Kommunen angegangen werden.