Furnierinitiative trägt erste Früchte

Mitgliederversammlung in Bad Honnef: Das Interesse an Furnier wächst wieder IFN

Auf ihrer Mitgliederversammlung in Bad Honnef haben sich die Mitglieder der Initiative Furnier + Natur (IFN) zufrieden optimistisch gezeigt. Die Inlandsverfügbarkeit von Furnier in Deutschland und Teilen Europas steigt im zweiten Jahr in Folge und die kontinuierlichen Maßnahmen der Geschäftsstelle zur öffentlichen Vermarktung von Furnier tragen erste Früchte.

Nach Ansicht der anwesenden IFN-Mitglieder ist auch die Präsenz der IFN mit einem eigenen Stand auf der Interzum im Mai in Köln als wichtig und richtig gewesen. Rund 1.500 Besucher hätten dort Informationen über Furnier eingeholt und auch die ausstellenden Unternehmen der Branche schwärmten über die gute Qualität der internationalen Besucher.

Auf der Versammlung hervorgehoben wurde außerdem die Pressearbeit der Geschäftsstelle mit in Summe mehr als 73 Mio. Abdrucken seit der Ansiedlung der IFN unter dem Dach des Hauptverbandes der deutschen Holzindustrie (HDH) im Jahr 2011. Neben Deutschland wurden auch sehr gute Abdrucke in Österreich und der Schweiz erzielt.

Für gut befunden wurde darüber hinaus die umgesetzten Maßnahmen der internetbasierten Furnierkampagne www.furniergeschichten.de. Die Kampagne hat bei Youtube über 230.000 Besucher erreicht und bei Facebook über 3.200 Fans. »Der interessierte Kreis um die tollen Produkte aus Furnier, ich möchte fast sagen der Freundeskreis, und auch seine Stellung als nachhaltiges Produkt, nehmen immer weiter zu«, schilderte Axel Groh, der Vorsitzende der IFN, die Entwicklung. Weitere Filme über interessante Produkte aus Furnier stehen nun im kommenden Geschäftsjahr auf der Tagesordnung.

Abschließend wurden ein neuer IFN-Folder mit »guten Gründen für eine IFN-Mitgliedschaft« vorgestellt und ein erstmalig entstandener IFN-Imagefilm präsentiert. Beide Instrumente sollen speziell für die nationale und europäische Mitgliedergewinnung eingesetzt werden.