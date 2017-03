Freudenstadt zeigt Ausstellung zu Arno Votteler

Arno Votteler gilt als einer der renommiertesten Designer der deutschen Nachkriegszeit. In einer Ausstellung würdigt Freudenstadt das Lebenswerk des berühmten Stadtsohns AT Schäfer

In Freudenstadt im Schwarzwald treffen von 1. bis 22. März außergewöhnliche Design-Größen in einer Ausstellung aufeinander: Das Freudenstädter Kreativnetzwerk »Zukunft . Denken.« zeigt im Kurhaus die Ausstellung »Arno Votteler – der Designer und seine Meisterschüler«.

Den Kern der Ausstellung bildet eine Retrospektive mit dem »Votteler-Chair« als Mittelpunkt. Der 1956 für die Firma Walter Knoll in Herrenberg entworfene und 2015 in einer Re-Edition wieder aufgelegte Sessel steht bis heute für die einzigartige Linie und Gestaltungskompetenz Arno Vottelers. Ergänzend werden Exponate gezeigt, die der Öffentlichkeit bislang kaum zugänglich waren. Darunter Möbel-Prototypen aus Arno Vottelers Privat-Sammlung. Nicht wenige davon lieferten die Vorlage für Möbel, die später zu Design-Ikonen wurden.

Einer von Vottelers Meisterschüler in der Ausstellung ist Axel Müller-Schöll, heute Professor an der Kunsthochschule Halle. Gemeinsam mit Studenten des Fachbereichs Innenarchitektur präsentiert er Zukunfts-Konzeptionen zu den Themen »Kurzzeit-Wohnen« und »Wohnen im Hotel«. Gezeigt wird dabei unter anderem ein fiktiver Umbau-Entwurf des Kunstmuseums Ravensburg für die Nutzung als Hotel.

Auch die Gründer der Stuttgarter Innovations-Schmiede »Spek Design« sind aus Arno Vottelers Schule hervorgegangen. Eberhard Kappler und Patrick Sauter, einst Schüler in Vottelers Studiengang Innenarchitektur und Möbeldesign, zeigen die Ausstellung »Green Innovations – Hightech in Holz«. Dem Forschungsansatz von Vottelers Lehre folgend, entwickelt Spek Design innovative Holz-, Holzwerkstoff- und Furnierprodukte. Für seine visionäre Konzepte und experimentellen Designansätze, stets in Verbindung mit neuen Werkstoffen und modernsten Fertigungstechnologien, wird das Büro regelmäßig mit internationalen Preisen ausgezeichnet.

Zusammen finden die Elemente der Ausstellung über eine beschauliche Stadt im Schwarzwald. 1929 wurde Arno Votteler in einem industriell geprägten Seitental Freudenstadts geboren. Die Familie betrieb dort eine Holzmanufaktur. Der Einfluss der Schwarzwälder Einsamkeit und des dort selbstverständlichen Erfindergeists bezeichnet Votteler als prägend für seine Arbeit.