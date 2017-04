Festool tourt wieder durchs Land

Am 29. Mai startet die diesjährige Roadshow von Festool. Bis zum 30. Juni tourt der Werkzeughersteller unter dem Motto »Besser im System – perfekt im Detail« durch Deutschland. Mit an Bord sind alle aktuellen Produktneuheiten für das Schreiner-/Tischler-, Maler-, Holzhandwerk sowie für die Renovierung. Neben dem 18 Volt-System sind Lösungen wie die Kapp-Zugsäge »Kapex KS 60«, der Langhalsschleifer »Planex easy«, der Kantenanleimer »Conturo KA 65« sowie das »Domino«-Verbindungssystem Highlights der 2017er-Tour. Während der Roadshow können Besucher an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Alle Infos gibts unter www.festool.de/roadshow