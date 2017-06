Fensternetzwerk verzeichnet kräftiges Wachstum

Der Internorm-Standort in Sarleinsbach zählt zu den modernsten Fensterwerken Europas Land OÖ/Stinglmayr

Das Internationale Fensternetzwerk IFN-Holding mit Sitz im österreichischen Traun verzeichnet für das Geschäftsjahr 2016 einen konsolidierten Umsatz von 495 Millionen Euro. Die sechs Unternehmen des Netzwerks konnten damit den Umsatz um 13,3 Prozent steigern. Mit einem Eigenkapital in Höhe von 174 Millionen, bei einer Eigenkapitalquote von 57 Prozent, zeigt sich das Familienunternehmengut gerüstet für die Zukunft und offen für weitere Beteiligungen.

In einem schwierigen Branchenumfeld haben sich die einzelnen IFN-Unternehmen Internorm, Topic, GIG, HSF, Schlotterer und Kastrup 2016 durchweg gut entwickelt. So konnte Internorm den absoluten Umsatz zum Vorjahr um fünf Prozent auf 322 Millionen Euro steigern. Die Türenmanufaktur Topic erzielte ein Umsatzplus in Österreich von 5,7 Prozent zum Vorjahr und der österreichische Marktführer für außenliegenden, nicht textilen Sonnenschutz Schlotterer verbuchte mit einem Umsatzplus von 21 Prozent sogar das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Gründung.

Insgesamt beschäftigte das Internationale Fensternetzwerk im abgelaufenen Geschäftsjahr im Jahresdurchschnitt 3.052 Mitarbeiter. Die Zahl der Mitarbeiter ist damit gegenüber dem Vorjahr um 112 Mitarbeiter oder 3,8 Prozent gestiegen.

In das laufende Geschäftsjahr 2017 sind die IFN-Unternehmen ebenfalls gut gestartet. Der aktuelle Auftragseingang bei Internorm liegt über dem Plan. Über einen ausgezeichneten Auftragseingang und bereits Vollauslastung für das Jahr 2017 (und Aufträge für 2018) freut sich der Fassadenspezialist GIG. Topic, HSF, Schlotterer und Kastrup haben die Aufträge gegenüber dem Vorjahr ebenfalls gesteigert und liegen auf Plan. »Wir sind auch für 2017 optimistisch und streben einen konsolidierten Umsatz von rund 530 Millionen Euro an – das ist eine Steigerung um 7 Prozent. Die zweite halbe Milliarde darf jedenfalls nicht mehr so lange dauern«, ist IFN-Sprecher Christian Klinger vom weiteren Erfolg des Unternehmens überzeugt.

Rund 40 Millionen Euro wird das Internationale Fensternetzwerk im Geschäftsjahr 2017 in neue Technologien, Vertriebsaktivitäten und den Ausbau von Standorten investieren. Mit 26 Millionen Euro geht der größte Teil dabei an Internorm.