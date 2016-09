Felder-Hausmessen diesmal mit Gewinnchance

Auf den Hausmessen in den 32 Felder-Ausstellungszentren in Österreich und Deutschland verlost der Maschinenhersteller in diesem Herbst gemeinsam mit seinem Mobilitätspartner Fiat Lüftner unter allen gewerblichen Besuchern einen brandneuen Fiat-Ducato-Kastenwagen im jeweiligen Unternehmensdesign. Unter allen Privatkunden wird zusätzlich ein ganzes Jahr Fahrspaß mit einem Fiat 500S inklusive Vollkasko-Versicherung verlost.

Alle Besucher können direkt auf der Hausmesse an der Verlosung teilnehmen. Die Ziehung der Gewinner erfolgt am 16. November und wird als Livestream übertragen. Eine Einladung zu dieser Verlosung erhalten alle angemeldeten Holzbearbeiter zielgerecht via Newsletter – Anmeldung unter www.felder-maschinen.de (für Deutschland) und www.felder-maschinen.at (für Österreich). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.