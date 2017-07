Fachverbände in Hessen und Rheinland-Pfalz fusionieren

Die Fachverbände »Leben Raum Gestaltung Hessen« und »Leben Raum Gestaltung Rheinland-Pfalz« haben auf ihren Mitgliederversammlungen mit klarer Mehrheit für ein Fusion der Verbände zum 1. Januar 2018 gestimmt. Außerdem wurde eine neue gemeinsame Satzung verabschiedet. Der Abstimmung war eine mehrstündige, teilweise kontrovers geführte Diskussion vorausgegangen.

Für die Mitgliedsbetriebe wird sich nach der Fusion zunächst wenig verändern: Die Tariflöhne in Hessen und Rheinland-Pfalz werden auch in Zukunft getrennt verhandelt. Auch tritt der Verband weiter unter den regionalen Labeln »HessenTischler«, »Schreinerrheinland-Pfalz«, »HessenBestatter«, »Bestatterrheinland-pfalz« sowie »HessenMontage« und »Montagerheinland-pfalz« auf. Die Berufswettbewerbe »Die Gute Form« und der »Lehrlingswettbewerb« sollen auch weiterhin länderspezifisch ausgetragen werden.

Die Fusion der beiden Landesverbände erfolgt nach sechs Jahren gemeinsamer Geschäftsführung. In dieser Zeit kam es zu einer Annäherung, die jetzt in der Fusion endete. »Wenn wir nach dieser ‘Verlobungszeit’ nun Nägel mit Köpfen machen, geschieht dies, weil wir gemeinsam noch stärker sind und nur gemeinsam in der Lage sein werden, die Probleme der Zukunft zu lösen. Wir wollen nicht nur auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren, sondern aktiv handeln und gestalten. Und wir wollen sie auch weiterhin zu stabilen Mitgliedsbeiträgen umfassen d und qualitativ hochwertig beraten«, erklärten die Verbände in einem Schreiben an ihre Mitgliedsbetriebe.