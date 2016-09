Erfolgreiches erstes Halbjahr für Biesse

Mit einem starken Wachstum im 2. Quartal hat die Biesse Group aus dem italienischen Pesaro einen Halbjahresumsatz von 283,4 Mio. Euro und damit ein Wachstum von 15,4 Prozent erzielt. Im 2. Quartal lag das Wachstum bei 24,9 Prozent. Der Auftragseingang stieg um 16,1 Prozent und der Auftragsbestand lag zum Halbjahresende mit 178 Mio. Euro auf einem Rekordhoch.

Diese positiven Zahlen werden »von dem Netto-Cashflow bekräftigt, der alle Erwartungen übertrifft, so sehr, dass wir Ende Juni praktisch keine Schulden mehr hatten«, unterstreicht Group General Manager Stefano Porcellini. Ein Erfolgsgeheimnis sei, so Porcellini weiter, dass die Gruppe in strategische Assets investiert habe, in erster Linie in Humankapital. Die Zahl der Mitarbeiter stieg dementsprechend auf 3.450, Leiharbeiter sind in dieser Zahl nicht enthalten.

Durch die Übernahme von Uniteam im Mai 2016 wurde ein Grundstein für neue Synergien und Möglichkeiten gelegt. Damit kann die Biesse-Gruppe in den strategisch wichtige Nischenmarkt des Holzrahmenbaus vordringen und seine Präsenz in den Bereichen der Bearbeitung von Kunststoffen und neuen Materialen erhöhen.

Auch auf den Märkten in Übersee ist Biesse derzeit erfolgreich unterwegs. In Melbourne, während der Messe Awisa im Juli, hat die Gruppe Aufträge in Höhe von rund 20 Mio. AUD erhalten und den Bau eines neuen 5.000 m² großen Gebäudes in Sydney (Oceania Group Campus) bekanntgegeben.

Das Umsatzwachstum in Nordamerika während des ersten Halbjahres 2016 liegt bei 35,2 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2015.