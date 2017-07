Egger übernimmt Plattenwerk in Argentinien

Der österreichische Holzwerkstoffhersteller Egger hat am 17 .Juli Verträge zur Überahme eines Werkes im argentinischen Concordia inklusive Vertriebsstruktur unterzeichnet. Mit dem Kauf des Werkes von der chilenischen Masisa S.A. wird Egger erstmals mit einem Produktionsstandort außerhalb Europas vertreten sein. Die Gruppe mit Sitz in St. Johann in Tirol will damit konsequent ihre Strategie umsetzen, aus eigener Kraft weiter zu wachsen und sich durch weitere Internationalisierung zukunftssicher aufzustellen.

Das Werk in Concordia verfügt über Anlagen zur Produktion und Beschichtung von Spanplatten und MDF-Platten. Die Produktionskapazitäten lagen 2016 bei: 165.000 m3 Spanplatten, 280.000 m3 MDF-Platten, 274.000 m3 Beschichtung. Als Kaufpreis für den Geschäftsbereich von Masisa Argentinien wurden 155 Mio. US-Dollar auf Basis einer schuldenfreien Übernahme vereinbart. Die Forstaktivitäten von Masisa Argentinien werden nicht von Egger übernommen. Es wurde aber eine langfristige Partnerschaft zur Holzversorgung eingegangen.

»Wir sind davon überzeugt, dass es ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Südamerika zu investieren«, so Thomas Leissing, Sprecher der Egger-Gruppenleitung. Argentinien habe seinen wirtschaftlichen Tiefpunkt durchschritten. Und nach den politischen Veränderungen gebe es nun Grund zur Hoffnung, dass die Wirtschaft ihren Erholungskurs weiter fortsetze, so Leissing weiter.

Neben dem Werk und seinem Vertrieb betreibt Egger zukünftig auch das unter Masisa Placacentro auftretende Handelsnetzwerk in Argentinien, welches von 42 Partnern selbstständig geführt wird. Alle 500 Mitarbeiter von Masisa in Argentinien werden übernommen.