Egger gibt Planung für Werk in USA bekannt

Der österreichische Holzwerkstoffhersteller Egger hat bekannt gegeben, Ende 2018 mit dem Bau eines Werks in Lexington, North Carolina, beginnen zu wollen. Verkündet wurde das Projekt bei einem offiziellen Termin im Juli mit dem Gouverneur von North Carolina Roy Cooper und den örtlichen Behördenvertretern.

Die Projektumsetzung ist in mehreren Phasen geplant. Im ersten Schritt soll ein Spanplattenwerk mit Beschichtungskapazitäten errichtet werden. Die erste Projektphase umfasst ein Investitionsvolumen von rund 260 Millionen Euro und wird 400 direkte Arbeitsplätze innerhalb der nächsten sechs Jahre schaffen. Die Produktion soll im Jahr 2020 aufgenommen werden.

Das Werk in North Carolina werde über hochmoderne Anlagen zur Herstellung von beschichteten Spanplatten verfügen und es dem österreichischen Unternehmen ermöglichen, seine Kunden in Nordamerika besser zu bedienen. Die bisherigen Vertriebsaktivitäten von Egger in den USA und Kanada hätten klar gezeigt, dass Angebotspalette, Qualität und Preisgestaltung des Produktportfolios für Architekten, Designer, Großhändler und Industriekunden sehr attraktiv seien, heißt es in der Mitteilung.

»Der geplante Produktionsstandort in Lexington, North Carolina, wird eine entscheidende Rolle für die wachsende Präsenz von Egger auf dem nordamerikanischen Markt für Holzwerkstoffe spielen und für unsere Kunden die Produktverfügbarkeit sicherstellen und die Liefergeschwindigkeit erhöhen«, sagte Walter Schiegl, zuständig für Technik und Produktion in der Egger-Gruppenleitung.