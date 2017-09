EGE übernimmt Life Türen

Die EGE Unternehmensgruppe aus Verl hat den Montagespezialisten Life Türen in Mülheim-Kärlich und weiteren Standorten in Grimma und Offenburg übernommen. Mit dem Unternehmen wechselt auch der komplette Mitarbeiterstamm von 24 Monteuren zur EGE. »Die Einbindung in unsere Prozesse findet bereits statt«, so Martin Hagedorn, Geschäftsführer bei der EGE. Die Monteure sollen zukünftig deutschlandweit mittlere und große Objekte abwickeln. »Unser Ziel ist es, so auch unseren Fachhandelspartnern Montagekapazitäten für größere Bauvorhaben anzubieten«, so Hagedorn weiter.

Bei der Fertigstellung eines Bauvorhabens ist die fachgerechte Montage von Fenstern und Haustüren ein entscheidender Faktor. Aufgrund hochdämmender Bauteile, höherer Fenstergewichte und wachsender statischer Anforderungen steigen die Ansprüche an Befestigung und Abdichtung. Zudem sind Fenster und Außentüren multifunktionale Bauteile, die Ihre Funktion in der Gebäudehülle über Jahrzehnte erfüllen müssen.