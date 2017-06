Dormakaba integriert Betriebsteil Kaba

Dormakaba hat den Betriebsteil der Kaba GmbH in Dreieich auf die Dormakaba Deutschland mit Sitz in Ennepetal übertragen. Dorma und Kaba operieren seit ihrem offiziellen Zusammenschluss im September 2015 gemeinsam und sind per 1. Juli 2016 als ein Unternehmen unter globaler Dachmarke in das neue gemeinsame Geschäftsjahr gestartet.

Dormakaba Deutschland ist Spezialist für Produkte, Lösungen und Services in den Bereichen Sicherheit und Zutritt zu Gebäuden. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern in den Bereichen Türtechnik, Glasbeschläge, Sicherheits- und Zutrittslösungen sowie Zeit- und Datenmanagement. Zuletzt waren rund 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gruppe beschäftigt, davon knapp 3.600 in Deutschland.