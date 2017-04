Direkt CNC-Systeme und DPS Software jetzt Partner

DPS Software und Direkt CNC-Systeme gehen eine strategische Partnerschaft ein. Die Kooperation sieht vor, dass das Stuttgarter Softwarehaus DPS die Software »NC-Hops« in den Ländern Deutschland, Schweiz, Österreich und Polen vertreibt und einen kundennahen Support bietet.

Das Hauptprodukt von Direkt CNC, passt als parametrisches, werkstattorientiertes CAM-System »hervorragend in das umfangreiche CAM-Produktportfolio von DPS«, sagt Manfred Gravius, geschäftsführender Gesellschafter der DPS Software. Mittels Schnittstellen zu »SWood Design«- und »SWood CAM«–Produkten, die DPS exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft, könnten Konstruktions- und Fertigungsprozesse in der Holzbranche durchgängig unterstützt werden, so Gravius weiter.

Jürgen Blessing, geschäftsführender Gesellschafter von Direkt CNC-Systeme freut sich ebenfalls über die künftige Zusammenarbeit: »Mit DPS als leistungsstarkem Partner können wir unsere Marktpräsenz deutlich steigern und unseren Kunden einen verbesserten, regionalen Support anbieten.«