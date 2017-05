»Die Gute Form« setzt zum Endspurt an

21 Landessieger aus dem Nachwuchswettbewerb »Die Gute Form« treten in dieser Woche beim Bundesentscheid auf der Ligna in Hannover gegeneinander an TSD

In dieser Woche, am 26. Mai, entscheidet sich, wer als Bundessieger des Wettbewerbs »Die Gute Form« seine Ausbildung mit einer zusätzlichen Prämierung krönen darf. Mit zahlreichen gestalterischen Feinheiten ist der Nachwuchswettbewerb auch in diesem Jahr ein Highlight auf der Ligna in Hannover. Neben den beliebten und immer wieder neu interpretierten Schreibtischen, Sideboards und Anrichten werden in diesem Jahr auch eine Garderobe, eine Kaffeebar und eine »magische Bar« in der Ausstellung aufgeboten.

Erstmals wird es in diesem Jahr neben den Sonderpreisen für die Kategorien »Beschlag« und »Massivholz« einen mit 500 Euro dotierten Sonderpreis für die stimmigste Oberflächengestaltung geben. Gestiftet wird diese Auszeichnung von Hauptsponsor Remmers.