DGNB feiert zehnjähriges Jubiläum

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat ihr zehnjähriges Bestehen mit einem Festakt in der Berliner Akademie der Künste gefeiert. Zu den Gästen zählten unter anderem Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks und Tai Lee Siang, der Präsident des World Green Building Council.

»Zehn Jahre DGNB sind für uns ein wichtiger Meilenstein, zugleich aber auch Ansporn und ein Versprechen, in Zukunft weiter daran zu arbeiten, nachhaltiges Bauen, wie wir es verstehen, fest in der Planungs- und Baupraxis zu verankern«, sagt DGNB-Präsident Prof. Alexander Rudolphi.

Vor zehn Jahren, genauer am 25. Juni 2007, fand die Gründungsveranstaltung der DGNB statt. In nur einem Jahrzehnt ist es der Non-Profit-Organisation mit Sitz in Stuttgart gelungen, sich zu Europas größtem Netzwerk für nachhaltiges Bauen zu entwickeln.

In den letzten zehn Jahren hat sich das nachhaltige Bauen sowohl in Deutschland als auch international von einer Randnotiz zu einem zentralen Thema der Bau- und Immobilienwirtschaft gewandelt. Erstmals 2008 veröffentlichte die DGNB das Zertifizierungssystems für nachhaltige Gebäude und Quartiere, das es heute in über 20 Nutzungsprofilen gibt und weltweit als das fortschrittlichste gilt. Als Planungs- und Optimierungstool hilft es Architekten, Bauherren und anderen am Bau Beteiligten, frühzeitig die Weichen für mehr Nachhaltigkeit in ihren Projekten zu stellen. Dabei fußt das System auf einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsverständnis, das neben ökologischen auch ökonomische Faktoren mit einbezieht und in gleichem Maße soziokulturelle Kriterien berücksichtigt, die das Wohlbefinden der Menschen positiv beeinflussen können.

Über 2.100 Auszeichnungen hat die DGNB inzwischen in mehr als 20 Ländern vergeben können. In Deutschland ist die DGNB unter den Anbietern von Zertifizierungssystemen für Gebäude damit klarer Marktführer, bei Quartieren sogar europaweit.