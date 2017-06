Coplaning-Akademie schult bei Handwerkern vor Ort

Die Luxemburger Coplaning-Akademie wird ihre Schulungen und Fortbildungen in Zukunft unter der Marke »Armin Leinen« direkt bei Handwerksbetrieben vor Ort anbieten. Zehn Jahre lang wurden in der Akademie in Luxemburg viele Handwerker darin geschult, wie Kundenbegeisterung und Mitarbeitermotivation anhand des Referenzunternehmens wirklich funktioniert. Um die Kundenwünsche der Handwerksbetriebe nach mehr lokaler Nähe, geringeren Kosten und weniger Zeitverlust durch lange Reisezeiten zu erfüllen, haben Günter Schmitz und Armin Leinen ihren Schulungsbereich nun komplett neu aufgestellt. Seminare für Monteure/Handwerker, Verkäufer und Unternehmer werden künftig nicht mehr stationär in Luxemburg, sondern ab sofort nur noch direkt vor Ort beim Handwerksbetrieb oder an einem regionalen Tagungsort angeboten.

Gleichzeitig werden diese Seminare nicht mehr in der Coplaning-Akademie, sondern direkt von Armin Leinen unter seiner eigenen Marke »Armin Leinen« angeboten. Leinen war langjähriger Leiter und Trainer der Coplaning-Akademie sowie über zehn Jahre als Prokurist im Führungstrio von Coplaning. Er verantwortete die Bereiche Verkauf, Qualitätsmanagement, Mitarbeiterentwicklung, Finanzen und Marketing.

»Das Ziel der Seminare ist und bleibt, dass Unternehmen und deren Mitarbeiter die Elemente der Kundenbegeisterung verstehen und dauerhaft motiviert umsetzen und so auch die eigene Kunden- wie auch Arbeitgebermarke im Wettbewerb gestärkt werden«, so Armin Leinen.