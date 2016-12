Bundesverband Bief gewinnt zehn neue Mitglieder

Der Bundesverband Innenausbau, Element- und Fertigbau (Bief) hat im laufenden Jahr 2016 zehn neue Mitgliedsunternehmen für sich gewonnen. Die Mitgliederakquise ist einer der Bausteine der Öffentlichkeitsoffensive, die der Bief zu Beginn des Jahres angekündigt hatte. Außerdem wurde bereits im Frühjahr ein Messestand auf der Farbe, Ausbau und Fassade in München präsentiert und ganzjährig eine aktivere Pressearbeit betrieben.

»Wir konnten in diesem Geschäftsjahr ein Wachstum von satten 20 Prozent an neuen Mitgliedern für uns verbuchen«, freut sich Dirk-Uwe Klaas, Geschäftsführer des Bief. Dank der verstärkten Pressearbeit, dem eigenen Stand auf der Farbe, Ausbau und Fassade sowie der Gewinnung neuer Mitglieder habe der Verband seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit gestärkt. Dazu passend werde aktuell das öffentliche Erscheinungsbild des Bief überarbeitet, so Klaas weiter.