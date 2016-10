Bürkle lagert seine Produktion aus

Der Hersteller von Pressen und Anlagen zum Beschichten von Oberflächen Bürkle in Freudenstadt plant die eigene Produktion größtenteils stillzulegen und an Zulieferbetriebe zu vergeben. Der Walzenreparaturservice soll jedoch weiterhin im eigenen Werk verbleiben. Das teilte Bürkle-Geschäftsführer Olaf Rohrbeck der dds-Redaktion telefonisch mit. Wie viele Arbeitsplätze hiervon am Standort Freudenstadt und in der Niederlassung Mastholte betroffen sind, wollte er nicht sagen. Zurzeit liefen Gespräche über einen Interessenausgleich mit dem Betriebsrat und der IG-Metall. Am 24. Oktober 2016 verkündete das Unternehmen über eine Pressemitteilung, dass es mit seinem umfassenden Technologieportfolio sehr gut in den jeweiligen Kernmärkten positioniert sei. Kunden und Interessenten schätzten Bürkle als bevorzugten Partner. –GM