Best-Practice fürs digitale Handwerk

Die kommende Internationale Handwerksmesse (IHM) vom 8. bis zum 14. März in München möchte Handwerksbetrieben Chancen und Herausforderungen digitaler Produktions- und Vertriebsmöglichkeiten näher bringen. Die Messe bietet dazu eine Bühne für zahlreichen Best-Practice-Beispiele: Die gelungene Verzahnung von handwerklicher Produktion in der Werkstatt und neuen Vertriebsmöglichkeiten durch das Internet demonstriert die Tischlerei Dickmänken. Auf ihrer Online-Plattform www.schrankwerk.de können Kunden individuelle Möbel per 3D-Konfigurator gestalten, die dann in der Tischlerei gefertigt werden.

Dass nicht jeder Handwerker einen eigenen Webshop betreiben kann, war Grundlage der Geschäftsidee der beiden Tischler Danny Hammer und Siegfried Margrander. Auf ihrem Online-Marktplatz www.manopus.de können Betriebe aus Deutschland Produkte einstellen und überregional anbieten. Dies allerdings nur, wenn sie die Qualitätsrichtlinien der Plattform erfüllen. Dazu gehört unter anderem, dass der Produzent einen Meister- oder Gesellenbrief in einem Handwerksberuf vorweisen muss.

Wie man deutschland- und sogar weltweit erfolgreich sein kann, zeigen die Aussteller auf dem »Land des Handwerks« in Halle C2. Auf dieser Plattform für Vorzeigebetriebe aus der Bundesrepublik stellen elf Unternehmen ihre Leistungen und Ideen vor. Mit dabei sind mehrfach ausgezeichnete Unternehmen, Hidden Champions und natürlich jede Menge herausragende Handwerker.

Wie schon im vergangenen Jahr nimmt der Megatrend Digitalisierung auch diesmal viel Raum auf der Messe ein und steht bei zahlreichen Veranstaltungen im Fokus. So erfahren Fachbesucher beispielsweise auf der Regionalkonferenz »Digitale Geschäftsmodelle – Made in Germany« alles über Erfolgsfaktoren und erhalten Tipps für das eigene Unternehmen. Die Veranstaltung am Freitag, 10. März, 9 bis 15 Uhr, im Internationalen Congress Center München (ICM), bietet Expertenvorträge, Praxisbeispiele aus dem Handwerk und interaktive Workshops und ist für Fachbesucher aller Gewerke geöffnet.