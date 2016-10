Benecke-Kaliko plant Übernahme von Hornhschuch

Der zum internationalen Technologieunternehmen Continental gehörende Oberflächenspezialist Benecke-Kaliko hat eine Vereinbarung über den Kauf der Hornschuch-Gruppe mit Hauptsitz in Weißbach getroffen. Mit der Akquise soll das Industriegeschäft weiter ausgebaut werden. Gleichzeitig will man neue Absatzmärkte insbesondere in Nordamerika erschließen. »Die Akquisition ist ein strategisch wichtiger und folgerichtiger Schritt für unser Unternehmen. Mehr als die Hälfte seines Umsatzes generiert Hornschuch mit industriellen Anwendungen. Damit stärken wir konsequent und nachhaltig unser globales Geschäft außerhalb der Automobilindustrie«, erklärte Hans-Jürgen Duensing, Mitglied des Continental-Vorstands und Vorsitzender der ContiTech AG. Der Vollzug des Erwerbs steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Die Hornschuch-Gruppe ist ein führender Hersteller für Design-, Funktions-, Schaum- und Kompaktfolien sowie Kunstleder im Industriegeschäft (Möbel- und Bauindustrie) und in der Automobilbranche. Hornschuch erzielte im Geschäftsjahr 2015 mit mehr als 1.800 Mitarbeitern an vier Produktionsstandorten in Deutschland sowie den USA einen Umsatz von 410 Millionen Euro.