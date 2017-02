Bayern: Pflichttermin für Fensterbauer

Über Regeln, Normen und Technik bei Fenstern, Wintergärten und Fassaden informiert der Bayerische Fenstertag am 31. März in Feuchtwangen

Am 31. März findet in der BauAkademie in Feuchtwangen der diesjährige »Bayerische Fenstertag« statt. Der Vorsitzende der Fachgemeinschaft Fenster und Fassade, Peter Arlt, führt durch ein umfassendes Vortragsprogramm mit aktuellen Themen und ausgesuchten Referenten. Ralf Spiekers vom Bundesverband Tischler Schreiner Deutschland informiert über die neuesten Änderungen bei Regeln, Normen und Verordnungen. Alexander Dupp, ÖBV-Sachverständiger, berichtet über die aktuelle Lage zur Gebäudesicherheit. Neben weiteren technischen Themen befassen sich die Referenten auch mit aktuellen Entwicklungen im Baurecht.

Natürlich haben die Veranstalter auch wieder genügend Zeit für Fachgespräche unter Kollegen eingeplant. Die Tagung richtet sich an Betriebsinhaber und leitende Mitarbeiter.