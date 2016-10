Bayern lädt ein zum »Tag des Schreiners«

Am 5. und 6. November öffnen die Bayerischen Innungsschreiner wieder ihre Werkstatttüren. Besucher haben an diesem Wochenende die Gelegenheit, sich über die Neuigkeiten rund um innovatives Wohnen und Bauen bei ihrem Schreiner vor Ort zu informieren.

In einigen Werkstätten wird dann auch eine außergewöhnliche Spielesammlung im Design des Schreiner-Logos zu sehen sein. Sie ist für Kinder und Jugendliche ebenso geeignet, wie für deren Eltern und Großeltern. Der Spielewürfel ist eine Aktion, an der sich die Innungsbetriebe beteiligen können.

Unter der Anleitung des Schreiners haben Besucher die Möglichkeit, beim Zusammenbau ihre eigenen handwerklichen Talente und ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen. Die jungen Menschen können dabei mit dem Material Holz, professionellen Werkstätten, Maschinen und Produktionstechniken in Verbindung kommen. Deshalb ist der Tag auch eine ideale Gelegenheit, den Ausbildungsberuf des Schreiners kennenzulernen.

Zum Tag des Schreiners bieten einige der teilnehmenden bayerischen Innungsschreiner in diesem Jahr auch wieder Futterhäuser im Logo-Design an. Diese können Kinder, Jugendliche oder Erwachsene aus Einzelteilen zu einem schmucken Vogelhaus zusammenbauen. Am Ende sollen auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Vogelhäuser entstehen, die bei den Familien in ganz Bayern über den gesamten Winter hinweg sichtbar sind.

Bei einem bayernweiten Gewinnspiel können die Besucher des Tags des Schreiners eines von zwei Hightech-E-Bikes gewinnen. Die Fahrräder sind exklusive Sonderanfertigungen im Design der bayerischen Innungsschreiner.

Der Tag des Schreiners wird wie immer in den Radiosendern des Bayerischen Rundfunks angekündigt. Die im vergangenen Jahr gestartete Kooperation mit der Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks wird in diesem Jahr fortgesetzt.