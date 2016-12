Bayerische Schreiner helfen Kindern in Not

Auch in diesem Jahr war die Kooperation der bayerischen Innungsschreiner mit der Aktion Sternstunden ein Erfolg. Im Rahmen der feierlichen Sternstunden-Gala in Nürnberg wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 45.000 Euro übergeben, den die bayerischen Innungsschreiner und ihre Kunden gespendet hatten. Zum Tag des Schreiners am 5. und 6. November 2016 und in den Wochen danach wurden die Spenden für die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks gesammelt.

Im festlichen Rahmen der Gala wurde ein eigens vom Bayerischen Rundfunk in einer Innungsschreinerei gedrehter Beitrag gesendet. Dieser wurde am Tag des Schreiners aufgenommen und zeigt, mit welchen vielfältigen Aktionen in den Werkstätten Spenden gesammelt wurden.

Im kommenden Jahr wird die Kooperation der bayerischen Innungsschreiner mit der Aktion Sternstunden fortgeführt. Nicht nur zum Tag des Schreiners am 11. und 12. November 2017 wird es wieder viele Möglichkeiten geben, Spenden für notleidende Kinder zu sammeln.