»Bauen + Wohnen« unter einem Dach

Vom 14. bis 22. Oktober präsentieren über 300 Aussteller auf insgesamt 22.000 Quadratmetern Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Hausbau, Renovierung, Wohnen, Garten, Badgestaltung, Sicherheit und Einbruchschutz. Das Produktangebot der »Bauen + Wohnen« in Hannover umfasst Heizungs- und Sicherungsanlagen, Saunen und Infrarotanlagen, Carports, Türen + Fenster, Einbauküchen, Bedachungen, Whirlpools, Kamin- und Kachelöfen, Garten- und Gewächshäuser, Steinskulpturen, Gartenmöbel, Strandkörbe und vieles mehr.

Erstmalig dabei sind die Holzhäuser von Casa Kaiensis, die jeden Garten in eine zauberhafte Harry-Potter-Kulisse verwandeln. Abgebildet wird auch das Trendthema Grillen. Unter anderem präsentiert die Firma BMS Burger + Müller eine exklusive Auswahl an Gasgrills, Zubehör, Geschirr und allem, was man für einen gelungenen Grillnachmittag braucht.

Und wer baut, der muss auch einrichten – und so finden die Messebesucher bei Bauen + Wohnen ein großes Angebot an Einrichtungen für Küche und Bad, Wohn- und Schlafzimmer. Unter anderem Betten, Tische, Wohnlandschaften, Deko-Artikel, Teppiche, Lampen und Leuchten, Einbauküchen. Zu den schönsten, ältesten und robustesten Naturbaustoffen gehört »Natürlich Holz« – so auch der Titel der Sonderschau vom Landesmarketingfonds Holz Niedersachsen. Hier stehen umfassende Information zu den zahlreichen Einsatzmöglichkeiten von Holz im Mittelpunkt. Zu den Highlights der Sonderschau gehört auch ein individuell geplantes und begehbares Holzhaus in Originalgröße, das in der Messehalle aufgebaut wird.

Nicht verpassen sollten die Besucher die Ausstellung »Die gute Form«. Hier zeigen die besten Nachwuchstischler am Stand des Verbandes des Tischlerhandwerks Niedersachsen/Bremen ihre herausragenden Gesellenstücke – in außergewöhnlichem Design und von hoher Qualität. Hier haben die Besucher darüber hinaus die Möglichkeit, sich bei einem unabhängigen Innenarchitekten kostenlos beraten zu lassen.

Die »Bauen + Wohnen« im Rahmen der »Infa« gehört zu den größten Bau- und Einrichtungsmessen Deutschlands. Sie findet auf dem Messegelände in Hannover statt und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Infos auf www.meine-infa.de