Bau in München übertrifft eigene Bestmarken

Bau 2017 in München: Der Besucherandrang auf der Fachmesse war an allen Tagen enorm Messe München

Von über 250.000 Besuchern kamen zur Fachmesse Bau 2017 erstmals 80.000 aus dem Ausland. Die Messe für Architektur, Materialien und Systeme, hat damit international nochmals deutlich zulegen können (2015: 72.000 Besucher). Ihren Ruf als Architektenmesse konnte die Bau mit 65.000 Besuchern aus Architektur- und Planungsbüros einmal mehr untermauern. Mit 2.120 Ausstellern aus 45 Ländern wurde auch auf Ausstellerseite ein neuer Rekordwert erzielt.

Messe-Geschäftsführer Reinhard Pfeiffer freut sich über dieses Ergebnis: »Zum wiederholten Male hat die Bau Rekordwerte erzielt. Sie hat damit ihre Stellung als Innovationsmotor und Impulsgeber der Baubranche eindrucksvoll bewiesen.«

An der Spitze des Besucherrankings der Bau stehen auch diesmal die Nachbarländer Österreich (11.520 Besucher), die Schweiz (5.243) und Italien (5.013). Dass die Messe auch außerhalb Europas immer stärker wahrgenommen wird, zeigt die Liste der Länder, die am meisten zugelegt haben. Darunter sind Südkorea, die USA und Indien. Zu den Top-10 Besucher-Auslandsmärkten gehörten wieder drei Länder außerhalb der EU: die Türkei (3.055 Besucher), Russland (2.868) und China. Der ohnehin hohe Anteil chinesischer Fachbesucher konnte nochmals gesteigert werden und liegt jetzt bei 2.235 Besuchern (2015: 2.096). China steigt damit weiter im Ranking der Top-10.

Auch wenn die Bau nicht nur durch die Vielfalt der Besucher, sondern auch durch ihre Themenvielfalt überzeugte, so standen doch zwei Themen im Mittelpunkt des Messegeschehens: Wie stark die Digitalisierung die Zukunft des Bauens beeinflussen wird, zeigten vor allem die Aussteller in Halle C3. Das Thema Building Information Modeling (BIM) war dort allgegenwärtig. Das andere in den Messehallen dominierende Thema: smarte »mitdenkende« Bauelemente und -systeme, die bestimmte Eigenschaften besitzen und auf äußere Einflüsse reagieren: vom Türgriff mit Fingerscanner über die Energie erzeugende Fassade bis hin zur Systemlösung für das voll vernetzte Smart Home.